Son Dakika: 7 Ocak Altın fiyatları ne kadar? Güncel gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları 7 Ocak haftanın açılış gününde ne kadar? sorusu yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Piyasalarda Cumhuriyet altını haftaya düşüşle başlayarak 1.485.00 liradan işlem gördü. Spot altın ve Ons fiyatları yükselişe geçenler arasıda yer alıyor. Peki, gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını güncel fiyatları ne kadar? İşte, altın fiyatları...