Diyarbakır-Hani ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bugün düzenlenen operasyonlarda toplam 7 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365 Operasyonu kapsamında Diyarbakır-Hani ilçe kırsalında operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında 4 terörist etkisiz hale getirildi. Böylelikle, iç güvenlik operasyonları kapsamında, bugün düzenlenen operasyonlarda Diyarbakır’da 2, Hakkari’de 4, Tunceli’de 1 olmak üzere toplam toplam 7 terörist etkisiz hale getirildi.
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