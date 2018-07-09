Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) teşkilat ve görevleri ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun hükmünde kararname başlığı ile yeni bir KHK yayımlandı. 702 sayılı KHK'nın amaç ve kapsam maddesindeki ifadeler şöyle;
Merkezi Ankara'da olacak kurum için 120 kişilik kadro ihdas edildi.
NÜKLEER DÜZENLEME KURUMU ÜYELERİ 2 AY İÇERİSİNDE ATANACAK
KHK kapsamında NDK; kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir kurum olacak. Kurul ve başkanlıktan oluşan NDK'nın kurulu beş üyeden oluşacak ve üyeleri Cumhurbaşkanınca atanacak. Kurul üyeleri KHK'nın yürürlüğe girdiği cumhurbaşkanının yemin tarihinden itibaren iki ay içinde atanacak, ilk toplantısını atamanın ardından iki hafta içinde yapacak.
Kurumun görevlerini yaparken ihtiyaç duyacağı her türlü hizmet için paylarının en az yüzde 51'i NDK'ya ait olan NÜTED Nükleer Teknik Destek Anonim Şirketi kurulacak. Nükleer santral işletenler, ürettikleri birim kWh elektrik başına radyoaktif atık yönetimi özel hesabına ve işletmeden çıkarma özel hesabına ayrı ayrı olmak üzere 0.15 dolar ödeme yapacak.
Diğer yandan NDK, Kurul kararı ile beş yıla kadar yıllara sari yüklenmelere ait sözleşmeler yapabilecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan KHK'da belirtilen diğer önemli hususlar şöyle;
Kurumun hesap yılı mali yıldır. Kurumun demirbaş ve varlık satışı ve benzeri işlemlerine, bütçe uygulamasına ve giderlerin yapılmasına ilişkin esaslar ile Kurumun iç denetim usul ve esasları, 10 Aralık 2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun Kurumun tabi olduğu hükümleri saklı kalmak üzere Kurum tarafından yönetmelikle belirlenir. Kurul; biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Kurul üyeleri cumhurbaşkanınca atanır. Cumhurbaşkanı, atamayla birlikte başkanı ve ikinci başkanı görevlendirir.
Kurul; nükleer tesis, radyasyon tesisi ve radyoaktif atık tesisleri dışındaki yetkilendirmelere ilişkin yetkilerini başkana devredebilir. Kurulun görev ve yetkileri, çalışma usul ve esaslan Kurum tarafından yönetmelikle belirlenir. Kurul üyeleri, görevlerinin devamı süresince görevlerini tam bir dikkat, dürüstlük ve tarafsızlık ile yürüteceklerine, kanun hükümlerine aykırı hareket etmeyeceklerine ve ettirmeyeceklerine dair Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda yemin ederler.
Yemin için yapılan başvuru Yargıtay tarafından acele işlerden sayılır. Kurul üyeleri, yemin etmedikçe göreve başlamış sayılmazlar. Kamu görevlisi iken üyeliğe atananlar, memuriyete giriş şartlarını kaybetmemeleri kaydıyla görev sürelerinin sona ermesi ve 30 gün içinde eski kurumlarına başvurmaları durumunda atamaya yetkili makam tarafından bir ay içinde mükteseplerine uygun bir kadroya atanır.
Atama gerçekleşinceye kadar üyelerin almakta oldukları her türlü ödeme Kurum tarafından yapılmasına devam olunur. Bir kamu kurumunda çalışmayanlardan kurul üyeliğine atanıp görevi sona erenlere herhangi bir görev veya işe başlayıncaya kadar almakta oldukları her türlü ödeme kurum tarafından verilmeye devam edilir. Bu fikrada belirtilen nedenlerle üyeliği sona erenlere Kurum tarafından yapılacak ödeme üç ayı geçemez.
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