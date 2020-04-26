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Yapılan açıklamada, 25 Nisan tarihi itibariyle toplam 27 bin 67 kişinin KYK yurtlarında kaldığı, gözlem süresi sona eren 33 bin 131 kişinin de yurtlardan tahliye edildiği açıklandı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, halen, geçici süreliğine yurtdışında bulunan ve dönmek için başvuran vatandaşlarımızın, karantina koşulları hazırlanarak en kısa sürede ülkemize getirilmesi için harekete geçilmiştir. Bu kapsamda, yurtdışındaki vatandaşlarımızın ülkemize getirilmelerine devam edilmiş ve dış temsilciliklerimizden edinilen bilgiler doğrultusunda 24-25 Nisan 2020 tarihleri itibariyle 1.093 vatandaşımız yurda dönüş yapmıştır" denildi.

Açıklamada 24 Nisan'da yurtdışında bulunan 16 Türk vatandaşının vefat ettiği de bildirildi.