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Son dakika: 8 imza WhatsApp görüntüsü mü?

Son dakika haberi... Habertürk Yazarı Sevilay Yılman CHP'de kurultay ve imza tartışmaları ile ilgili flaş bir bilgi paylaştı. Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın sunumu ile yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında konuşan Yılman, 8 imzanın WhatsApp'tan gönderildiğini söyledi. Yılman, Çağrı Heyetinin, Genel Merkez ve Kılıçdaroğlu'nun birkaç imzaya takılacağını hesap edemediğini söyledi. Yılman, mükerrer imzalar ile ilgili de kendisine gelen bilgiyi paylaştı. Yılman daha önce de çarpıcı bir açıklamada bulunarak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın "CHP'de gizli bir karar merkezi var. Bunlar CHP içerisinden değil. Kılıçdaroğlu gizli kararları getiriyor ve bunları MYK'dan geçiyor" dediğini dile getirmişti

06.08.2018 - 22:14 | Güncelleme:

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay tartışması sürüyor. Çağrı Heyeti 630 imza verdiğini ve kurultayın yapılması gerektiğini savunurken, parti yönetiminden yapılan son açıklamada 569 imzanın geçerli olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada salt çoğunluğun sağlanamadığı ve kurultayın gerçekleşmeyeceği de vurgulandı.

 

Çağrı Heyeti ise yaptığı yazılı açıklamada imza sayıları ile oynandığını öne sürerek, 'Amasız, fakatsız olağanüstü kurultay gerçekleştirilmeli' dedi.

"İmza sayısı yeterli mi, değil mi? Geçersiz belgeler mi mevcut? Mükerrer imzalar mı var?" soruları tartışılırken, Habertürk Yazarı Sevilay Yılman'dan çarpıcı bir iddia geldi. Yılman, Habertürk TV'de yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında CHP'de kurultay için toplanan imzalardan 8 tanesinin WhatsApp görüntüsü olduğunu söyledi.

Yılman şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu'nun ve Genel Merkez'in 3-5 imza ile kurultaya götürmeyeceğini hesap edemediler. Sonuçta 630 imza var. Örnek veriyorum 630 imzanın 8'i WhatsApp görüntüsü. Arayıp sormaya gerek duymuyor ki. Islak imza gelmiş mi ona bakarım diyor. Şırnak'ta mesela 4 parti delegesi imza vermiş, ona mükerrer diyor. Olay bu.

YILMAN'IN İDDİASI GÜNDEM OLMUŞTU

Yılman daha önce de çarpıcı bir açıklamada bulunarak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın "CHP'de gizli bir karar merkezi var. Bunlar CHP içerisinden değil. Kılıçdaroğlu gizli kararları getiriyor ve bunları MYK'dan geçiyor" dediğini dile getirmişti. Yılman'ın gündem olan iddiasına, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan tepki göstermiş ancak Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Özkan ile yaptığı görüşmede geçen iddiaları doğrulamıştı.

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