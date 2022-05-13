8 katlı binada yangın paniği! Ev küle döndü 0:00 / 0:00

DHA

İlçede 8 katlı binanın 7 katındaki dairede saat 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre, alevleri görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Binadakiler komşular tarafından uyarılarak sokağa indiler.

Polis, çevre güvenliğini alarak çevredekileri uzaklaştırdı. İtfaiye ekipleri merdivenle yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol atına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken dairede hasar oluştu.