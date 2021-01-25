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HaberlerGündemDAYANAMADI! Son dakika: Minik Zişan 8 yıllık yaşam savaşını kaybetti
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8 yıl yoğun bakımda kalan Zişan öldü, 'hayalet sürücü' hâlâ kayıp

Konya'da, 8 yıl önce ailece geçirdikleri kazada yaralanan ve o günden beri yoğun bakımda tutulan kızı Zişan Can, yoğum bakım ünitesinde yıllardır süren yaşam savaşını 14 Ocak'ta kaybetti. Kazada ailece yaralandıklarını ve Zişan'ın duran kalbi çalıştırıldıktan sonra 8 yıl yoğun bakım ünitesinde tutulduğunu belirten Can, "Kaza gününden beri tanker sürücüsü bulunamadı. Faili meçhule gidecek. Bir an önce bulunmasını istiyorum. Bizim kameranın altından geçtiğimiz yerler belli. 2 milyon nüfuslu Konya'da bulunamıyor. Bize Allah rızası için yardım edin" dedi

DAYANAMADI! Son dakika: Minik Zişan 8 yıllık yaşam savaşını kaybetti
Zişan'dan acı haber, 'hayalet sürücü' hâlâ bulunamadı
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DHA

Konya'da, 8 yıl önce ailece geçirdikleri kazada yaralanan ve o günden beri yoğun bakımda tutulan kızı Zişan Can, 14 Ocak'ta hayatını kaybetti. Baba Murat Ali Can, 8 yıldır kazaya karışan sulama tankeri ile sürücüsünü bulamadıklarını söyledi.

Ilgın'da oturan, Esnaf ve Kefalet Kooperatifinde çalışan Murat Ali Can, 22 Eylül 2013 tarihinde oğlu Eren Can'ı tedavi için Konya'da hastaneye getirdi, akşam da ailesiyle evlerine dönmek üzere yola çıktı. Kadınhanı yakınlarına geldiklerinde Can'ın yönetimindeki hafif ticari araç, iddiaya göre, sağ şeritten önlerine geçip, dönüşü olmayan bölümden sola dönmek isteyen sürücünün farları yanmayan ve plakası belirlenemeyen sulama tankerine çarptı.

YOĞUN BAKIMDA 8 YILLIK YAŞAM MÜCADELESİ

Kazanın ardından kimliği belirlenemeyen sürücü, tankerle kaçtı. Kazada sürücü Murat Ali Can, eşi Serpil ile çocukları o dönem 2 yaşındaki Zişan, 11 yaşındaki İkbal ve 16 yaşındaki Eren yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinde ve kaldırıldığı hastanede 2 kez duran kalbi yeniden çalıştırılan Zişan, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Aile fertleri ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yoğun bakımda 8 yıldır yaşam mücadelesi veren minik Zişan, 14 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

TANKER SÜRÜCÜSÜ HÂLÂ BULUNAMADI

Kazaya karışan sulama tankeri ve sürücüsünün 8 yıldır bulunamadığını belirten acılı baba Murat Ali Can, yaşadıklarını anlattı. Can, şunları söyledi: "Oğlum Eren'in tedavi için Konya'ya hastaneye götürmüştüm. Yanımızda diğer 2 çocuğumuz da vardı. Ilgın'a dönerken Kadınhanı yakınlarında, normal hızla seyir halindeydik. Zaten yol yapım çalışması olduğu için yüksek hızla gitmek imkansızdı.

KIZIM ZİŞAN KAZA ESNASINDA VEFAT ETMİŞ

Ben sol şeritte giderken, sağ şeritte farı yanmadan bir sulama tankeri aniden önümüze geçip, geçişi olmayan bir bölümde sola Konya istikametine dönmek istedi. Kaçacak yerim olmadığı için bende aracımla sulama tankerinin arka tekerlerine vurdum. Bu da yetmezmiş gibi tanker, bir de geri geri gelerek bizi çiğnedi. Tanker, yeniden Konya istikametine döndü. Kızımız Zişan Can kaza esnasında vefat etmiş.

O YOLDAN GEÇTİĞİNE DAİR KAYITLARA RASTLANILMADI

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hayata döndürmüşler ve tekrar vefat etmiş. Yine doktorlar tarafından hayata geri döndürülmüş. Bizim kazayla ilgili çelişkiler var. Savcılık Afyonkarahisar yolundaki Trafik Elektronik Denetleme Sistemi'ne ait kamera kayıtlarını istedi. İlk önce Ankara kara yolundaki kayıtlar gönderildi. Savcılık yeniden istedi. Bu kez Afyonkarahisar kara yolundaki kayıtlar geldi; ancak ne benim araç ne de tankerin o yoldan geçtiğine dair kayıtlara rastlanılmadı."

'ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUM'

Kazadan itibaren hukuki mücadelesini sürdürdüğünü ve olayın peşini bırakmayacağını belirten Can, "Kızımın ölümüne neden olan tanker sürücüsünün bir an önce bulunması için yardım istiyorum. Bu kazanın araştırılıp faili meçhulden döneceğini biliyorum. İstanbul´un nüfusu 15 milyon, yabancı uyruklu bir kişi öldürüldüğünde zanlıyı 4 günde buldular. Bizim kameranın altından geçtiğimiz yerler belli. 2 milyon nüfuslu Konya´da bulunamıyor. Bize Allah rızası için yardım edin" dedi.

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