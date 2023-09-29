Kazakistanlı 9 aylık hamile kadın, evinde ölü bulundu Antalya'da 9 aylık hamile bir kadın evinde ölü bulundu. Şüpheli görülen olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Antalya'da, 6 çocuk annesi Kazakistan uyruklu 9 aylık hamile Maia Tarkanova (38), evinde ölü bulundu.

DHA'nın haberine göre olay, saat 12.30 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi Hurma Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın giriş dairesinde meydana geldi.

Yaklaşık 1 ay önce hamileliğinin takibi için Antalya'ya yerleşen Kazakistan uyruklu Maia Tarkanova, eşi ve 6 çocuğuyla burada yaşamaya başladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI Hamileliğinin 9'uncu ayının içinde olan Tarkanova'dan ses alamayan 14 yaşındaki kızı, uyandırmak için odasına girdi. Annesini uyandıramayan çocuk, karşı komşularının kapısını çalıp yardım istedi. Eve gelen komşunun da tepki alamaması üzerine, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. REKLAM

Sağlıkçıların incelemesinde Tarkanova'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine adrese olay yeri inceleme ekipleri ve savcı geldi. Savcı ve ekiplerin çalışmasının ardından Tarkanova'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.