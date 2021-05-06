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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: 9 günde 3 kez yakalandı! Daha 13 yaşında
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9 günde 3 kez yakalandı! Daha 13 yaşında, 140 kaydı var

Son dakika haberleri... Konya'da poliste çoğu hırsızlık, 140 suçtan kaydı olan 13 yaşındaki T.T., 9 günde 3 kez gözaltına alındı. T.T., 3 hırsızlık olayında da mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

SON DAKİKA: 9 günde 3 kez yakalandı! Daha 13 yaşında
9 günde 3 kez yakalandı! Daha 13 yaşında
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DHA

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, nisan ayında son bir ayda 10 iş yerinden 67 bin TL nakit ve döviz, elektrikli bisiklet, cep telefonları, 6 kilo kaşar peyniri, 6 kilo sucuk, 2 fotoğraf makinesi, 5 bin TL değerinde otomobil parçası çalınması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin T.T. olduğunu tespit etti. 27 Nisan günü polis tarafından bir evde yakalanan T.T, sevk edildiği adliyede mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

SERBEST KALDI YİNE HIRSIZLIK YAPTI

T.T., 3 Mayıs günü de otomobilden hırsızlık olayıyla ilgili, 'Hırsızlık ve mala zarar verme' suçundan gözaltına alındı. T.T. yine mahkemece adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Bu olaydan sonra polis 1 Mayıs günü bir pastaneden salep makinesi, kahve makinesi, 1 fotoğraf makinesi ve lensleri çalan kişinin de T.T. olduğunu saptadı. Dün yeniden gözaltına alınan T.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla bırakıldı.

6 YAŞINDA HIRSIZLIĞA BAŞLAMIŞ

T.T.'nin 6 yaşından beri hırsızlık olaylarına karıştığı ve şu ana kadar poliste yaklaşık 140 kaydı bulunduğu belirtildi. T.T.'nin geçen yıl haziran ayında 14 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı, 1,5 ay cezaevinde kalıp, 4,5 ay önce de tahliye edildiği bildirildi.

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