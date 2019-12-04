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HaberlerGündemSon dakika: 9 sözde üst düzey terörist öldürüldü

Son dakika! 9 sözde üst düzey terörist öldürüldü!

Kasım ayında düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında kırmızı listede 2, turuncu listede 3, gri listede de 9 sözde üst düzey terörist öldürüldü. Operasyonlarda toplam 131 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika
HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İbrahim Çataklı, kasım ayında düzenlenen güvenlik operasyonları hakkında açıklama yaptı.

Çataklı, kasım ayında düzenlenen operasyonlarda 131 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Diğer yandan operasyonlarda 206 sığınak, barınak ve mağara kullanılmaz hale getirildi.

KIRAN OPERASYONLARI

Kıran Operasyonları kapsamında düzenlenen harekatta 124 terörist etkisiz hale getirildi.

SONBAHAR-KIŞ OPERASYONLARI

1 Ekim'de başlatılan operasyonda da şu ana kadar 267 terörist etkisiz hale getirildi.

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