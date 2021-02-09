Altın fiyatları ne kadar? Sorusu yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe gram altın fiyatı 422,37 liradan cumhuriyet altını ise 2.743,92 liradan işlem görüyor. İşte 9 Şubat çeyrek altın gram altın fiyatları...