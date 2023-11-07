Mardin'de 91 yaşındaki adam evinin önünde öldürüldü
Mardin'de vahşi bir cinayet işlendi. Midyat'ta yaşanan olayda 91 yaşındaki Gevriye Akgüç, evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna 5 kurşun isabet eden yaşlı adam yaşamını yitirdi
Mardin’in Midyat ilçesinde 91 yaşındaki adam, evinin önünde 5 kurşunla öldürüldü.
İHA'nın haberine göre dün akşam saat 22.00 sularında yaşanan olayda Gevriye Akgüç (91), evinin önünde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısına uğradı.
İSTANBUL'DA DEFNEDİLECEK
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde 5 mermi isabet eden Akgüç’ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Akgüç, otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasıyla Akgüç’ün İstanbul’da defnedileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.