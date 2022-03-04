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AB'nin gaz kâbusu: Yamal bölgesinde gaz akışının durduğu iddia edildi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Batı Rusya'ya yönelik sert yaptırım kararı almış, Rusya ise yaptırımlara rağmen AB'ye gaz tedarik edeceklerini açıklamıştı. Ancak Reuters'ta yer alan habere göre, Yamal boru hattından Batı'ya giden doğalgaz boru hattında gaz akışı durduruldu.

DONACAKLAR! Son dakika: AB'nin gaz kâbusu! Ruslar gazı kesti
AB'nin gaz kâbusu!
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HABERTURK.COM / Reuters

Rusya, Yamal boru hattından Batı'ya giden doğalgaz boru hattı akışlarını durdurdu. Reuters'ın boru hattı operatörlerinden alınan verilere göre, Yamal-Avrupa boru hattından batıya giden doğal gaz akışı cuma günü durduruldu.

Rus enerji şirketi Gazprom, Polonya ile Almanya yönünde gaz sevkiyatı dün akşam yeniden başlamıştı ancak bu sabah saatlerinde tekrar kesinti yaşandığı ifade edildi.

Yamal-Avrupa boru hattından Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz ihracatının yüzde 15'ini gerçekleşiyor.

Malllnow ölçüm noktası aracılığıyla Almanya'ya akış, cuma sabahı erken saatlerde
saatte yaklaşık 101.119 kilovat saat (kWh/saat) olarak gerçekleşirken, gece boyunca saatte yaklaşık 13,5 milyon kilovat saat olarak gerçekleşti.

Gazprom, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatına devam ettiğini söyledi.

1000 METREKÜP 1866 EURO

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı Türkiye saatiyle 14.50'de megavatsaat başına 186.65 avroya çıktı.

Bu da bin metreküp gazın fiyatının 1.866 Euro olduğu anlamına geliyor.

"2 BİN EURO ÖDEYECEKLER"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının lisanslandırılması sürecini durdurma kararının ardından Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev,
"Peki. Avrupalıların çok yakında 1000 metreküp doğal gaz için 2 bin euro ödeyecekleri yeni cesur dünyaya hoş geldiniz!" ifadesini kullanmıştı.

PUTIN: GAZ TEDARİK ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Diğer yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve Avrupalı ​​müttefikleri Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra Moskova'ya karşı yaptırım kararı almasına rağmen Rusya'nın dünya pazarlarına gaz tedarik etmeye devam edeceğini söylemişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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