SON DAKİKA! AB: Türkiye ile daha çok işbirliği yapmak istiyoruz

AA

Türkiye-İran sınırında inşa edilen modüler güvenlik duvarı ve sınır hattında alınan güvenlik önlemlerini yerinde inceleyen Meyer-Landrut, ardından gazetecilerle bir araya geldi.

Kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Meyer-Landrut, ziyaretleri kapsamında Türkiye'nin Van-İran sınırında yaşadığı zorluklar hakkında bilgi aldıklarını söyledi.

GÖÇ VE GÜVENLİK SORUNLARI

Afganistan'da yaşanan olayları ve özellikle yönetimin Taliban'a geçmesiyle göç ve güvenlik alanındaki durumu yakinen izlediklerini belirten Meyer-Landrut, şöyle dedi:

"Bu zorluklar Türkiye'nin, bölgenin, Avrupa'nın ve dünyanın karşı karşıya olduğu ortak zorluklardır. Bugün Cenevre'de Birleşmiş Milletler himayesinde önemli bir konferans gerçekleştiriliyor. Bu konferansın amacı Afganistan'da artan insani yardım ihtiyacı için fon geliştirmek. Bu çerçevede Avrupa Komisyonu da Afganistan içinde, Afgan halkına yönelik insani yardımlarını arttıracağı yönünde bir açıklamada bulundu. Bu kapsamda Avrupa Komisyonu, insani yardımı dört katına çıkaracak ve yıl sonu itibariyle 200 milyon avroyu aşıyor olacak. Bu miktar ayrıca üye devletlerin münferit olarak yaptığı taahhütlerle de desteklenecek."

"TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ UZUN YILLARDIR GÖÇ VE SINIR YÖNETİMİ ALANINDA ORTAKLAR"

Türkiye ve Avrupa Birliği'nin uzun yıllardır göç ve sınır yönetimi konularında ortak çalıştığını dile getiren Meyer-Landrut, şöyle devam etti:

"İkinci hedefimiz Türk yetkilileriyle paylaştığımız ortak bir hedef, o da Afganistan'ın komşu ülkelerine destek olarak Afgan mültecilerine koruma sağlanması, onların güvenli bir ortama alınması konusunda komşu ülkelere yardımcı olmak. Türkiye ve Avrupa Birliği uzun yıllardır göç ve sınır yönetimi alanında ortaklar. Özellikle de bu dönemde doğu sınırında bu konunun daha da önem kazandığını görüyoruz. Zaten ben de burada bu sebeple bir ziyarette bulunuyorum. Biz de Türkiye gibi yasa dışı göçün engellenmesini istiyoruz. Bunun yanı sıra göç yönetimi kapasitesinin arttırılması ve güçlendirilmesini, insan kaçakçılığının, uyuşturucu ve silah kaçakçılığının engellenmesini istiyoruz."

"TÜRKİYE İLE SINIR GÜVENLİĞİ VE GÖÇ KONULARINDA DAHA ÇOK İŞ BİRLİĞİ YAPMAK İSTİYORUZ"

Türkiye ile sınır güvenliği ve göç konularında daha fazla iş birliği yapmak istediklerini vurgulayan Meyer-Landrut, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıllarda Avrupa Birliği Türkiye'ye uluslararası koruma standartları doğrultusunda sınır güvenliği çalışmalarının yürütülmesi için 350 milyon avroyu aşkın bir destek sağladı. Bu çerçevede bizim bu iş birliğimizi ve desteğimizi sürdürmeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ben tekrar bu fırsata sahip olduğumuz için Sayın Valiye ve Türk yetkililerine teşekkür ederim. Onların sayesinde kendi gözümle buradaki durumu görme imkanına sahip oldum. Ayrıca onların açıklamalarını dinledim. Bu sayede gelecekte Türkiye'ye yönelik desteklerimizi ve yardımlarımızı en etkin ve en iyi şekilde planlama imkanına sahip olacağız."

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez de Türkiye olarak öncelikli hedeflerinin her insanın kendi ülkesinde barış ve güvenlik içinde hayatını sürdürebilmesinin sağlanması olduğunu ifade etti.

Ülkesinde sorun yaşayan insanların sorunlarının kendi ülkesinde çözümü konusunda hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın el ele verip o sorunu gidermesi gerektiğini belirten Bilmez, "Yerinden edinmiş insanların kendi memleketlerine dönüşü konusunda iş birliği yapmamız gerekiyor. AB'nin bize verdiği sınır yönetimiyle ilgili desteklerden dolayı teşekkür ederim. Daha çok iş birliği yapmamız gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.