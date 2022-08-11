ABD Adalet Bakanı'ndan 'Trump' açıklaması 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Reuters

ABD Adalet Bakanı Garland, Trump'ın evinin aranması kararına şahsen izin verdiğini ve bunun hafife alınmış bir karar olmadığını söyledi.

Federal ajanların eski Başkan Donald Trump'ın Florida'daki mülkünü, görevden ayrılırken Beyaz Saray'dan yasadışı bir şekilde kayıtları alıp almadığını araştırmak için aradıklarını doğrulayan bakan Garland, Trump'ın evini arama kararını kişisel olarak onayladığını söyledi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Eski Başkan Donald Trump'ın Florida’da bulunan evine baskın düzenlemişti.

Trump, baskına ilişkin, "Florida, Palm Beach'teki evim Mar-A-Lago, büyük bir FBI ajanı grubu tarafından baskın yapılıp işgal edildi, bu milletimiz için karanlık bir zamandır. Daha önce hiçbir ABD Başkanının başına böyle bir şey gelmedi" demişti.

Beyaz Saray ise olaydan haberleri olmadığını öne sürdü.

ABD Adalet Bakanlığı, aramanın ardından bu hafta şiddetli eleştiri ve tehditlerle karşı karşıya kaldı. Trump destekçileri ve başkentteki bazı Cumhuriyetçiler, Demokratları 'federal bürokrasiyi Trump'ı hedef almak için silahlandırmakla' suçladı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.