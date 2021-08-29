ABD Afganistan'daki büyükelçiliğini kapatıyor! 0:00 / 0:00

Reuters

Son dakika bilgilerine göre, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, "ABD'nin 1 Eylül'den itibaren Afganistan'da büyükelçiliği bulunmayacak" dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, CBS kanalına verdiği röportajda ABD'nin 1 Eylül’den sonra Afganistan'daki büyükelçiliğinin kapatılacağını söyledi.

15 Ağustos'ta Afganistan'ın başkenti Kabil'i Taliban'ın kuşatmasıyla ülkedeki yabancı güçlerin tahliyesi için 31 Ağustos'a kadar süre verilmişti.

Sullivan, "Mevcut planımıza göre 1 Eylül itibariyle Afganistan'da işleyen bir büyükelçiliğe sahip olmayı düşünmüyoruz" dedi.

Öte yandan Sullivan, 31 Ağustos'tan sonra da ABD vatandaşlarına güvenli geçiş sağlayacaklarını ifade etti. Sullivan ayrıca DEAŞ'a karşı başka saldırıları da değerlendirdiklerini söyledi.