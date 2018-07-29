Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence, Rahip Andrew Brunson ile ilgili açıklama yaptı. Pence, "Rahip serbest bırakılana kadar yaptırım uygulamaya hazırız" dedi.

— Vice President Mike Pence (@VP) July 29, 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ev hapsine çıkarılan Rahip Brunson hakkında, "Yaptırımla geri adım atmayız. Brunson konusunu pazarlık yapmadık. Brunson konusunda tavır değişikliği Trump'ın sorunudur. İddia edildiği gibi bir pazarlık yapılmamıştır. Biz göbeğimizden ABD'ye bağlı değiliz. Samimi bir ortağı kaybedeceğini de unutmamalı" ifadelerini kullanmıştı.

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