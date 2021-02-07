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HaberlerDünyaSON DAKİKA: ABD Başkanı Biden: Trump'ın düzensiz davranışları var, istihbarat raporlarına erişim sağlamamalı
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ABD Başkanı Biden: Trump'ın düzensiz davranışları var, istihbarat raporlarına erişim sağlayamayacak

ABD Başkanı Joe Biden, eski başkan Donald Trump'ın düzensiz davranışlara sahip olduğunu, Trump'a sır tutma konusunda güvenilmeyeceğini söyleyerek, "Onun istihbarat raporlarına erişime ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Bunun ne faydası olacak?" dedi. Trump’a bu erişimin verilmemesi ABD tarihinde ilk olacak.

SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden: Trump'ın düzensiz davranışları var, istihbarat raporlarına erişim sağlamamalı
'Trump, istihbarat raporlarına erişim sağlayamayacak!'
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AA

ABD Başkanı Joe Biden, eski başkan Donald Trump'a "düzensiz davranışları" nedeniyle istihbarat raporlarına erişimin sağlanmayacağını belirtti.

CBS’e konuşan Biden, "Onun istihbarat raporlarına erişime ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Bunun ne faydası olacak?" ifadesini kullandı.

Trump’ın "düzensiz davranışlara" sahip olduğunu kaydeden Biden, hassas bilgileri sır olarak tutma konusunda Trump'a güvenilemeyeceğini öne sürdü.

ABD’de başkanların görevi sona erdikten sonra da istihbarat brifinglerine sürekli erişim hakkı geleneği bulunuyor.

New York Times'a göre, Trump’a bu erişimin verilmemesi ABD tarihinde ilk olacak.

Trump, 3 Kasım 2020'de başkanlık seçimlerini kazanan Biden’ı haftalarca güvenlik ve istihbarat brifinglerine dahil etmeyerek başkanlık devir sürecindeki geleneği bozmakla eleştirilmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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