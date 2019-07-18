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HaberlerDünyaSon dakika... ABD Başkanı Trump: Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait insansız hava aracnıı düşürdük

Son dakika... ABD Başkanı Trump: Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait insansız hava aracını düşürdük

Son dakika haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı.

Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini bildirdi.

Beyaz Saray'da açıklama yapan Trump, Hürmüz Boğazı'nda ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS Boxer amfibik saldırı gemisi ve mürettebatının güvenliğini tehdit eden insansız hava aracını düşürdüklerini söyledi.

Trump, İran'a ait aracı birkaç kez uyarılmasına rağmen gemiye 900 metre kadar yaklaşması nedeniyle ''savunma amaçlı'' düşürdüklerini kaydetti.

ABD Başkanı Trump twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Donanması'nda saldırı gemisi olan USSBoxer ile ilgili, Hürmüz Boğazı'nda bugün gerçekleşen bir olayı herkese göstermek istiyorum. İranlı bir drona karşı savunma eylemi yapmıştır." dedi.

 

 

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