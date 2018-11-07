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Son dakika... ABD Başkanı Trump seçim sonuçlarını değerlendirdi

Son dakika... ABD Başkanı Trump seçim sonuçlarını değerlendirdi. Trump, "Şu an yüzde 93'e yakın destek oranımız var. Demokratlardan en az 10 oya ihtiyacımız var. Alamazsak eğer bizim önergelerimiz geçmeyecek. Ben yeni fikirlere açığım. Bir şeyler yapılmasını istiyorum." dedi.

07.11.2018 - 21:34 | Güncelleme:

ABD Başkanı Donald Trump Kongre ara seçimlerinin sonuçlarının ardından açıklama yaptı.  Trump, "Cumhuriyetçi partinin tarihindeki en büyük desteği gördük. Bu bir rekor. Muazzam bir destek aldık. "dedi.

Donald Trump, ara dönem seçimleri hakkında yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçi Parti’nin seçimlerden başarıyla çıktığını vurgulayarak, "Obama ilk ara dönem seçimlerinde 6 koltuk kaybetmişti” dedi. 

"10 OYA İHTİYACIMIZ VAR"

Trump, "Bir çok önemli ve başarılı kişi vardı. Biz iki ya da 3 sandalye ile kazanmış olsaydık gerçekten zor olacaktı. Başarı yakaladık. Şu an yüzde 93'e yakın destek oranımız var. Demokratlardan en az 10 oya ihtiyacımız var. Almazsak eğer bizim önergelerimiz geçmeyecek. Ben yeni fikirlere açığım. Bir şeyler yapılmasını istiyorum. Burada yatırım ve diğer yeniliklerden bahsediyorum. Soruşturmalar..." diye konuştu.

"BU OYUNDA ONLARDAN DAHA İYİYİM"

Trump, "Artık bu soruşturmadan bıktım usandım, herkes bıktı diye düşünüyorum. Birlik olmalıyız. Onlar uzun süredir bizi soruşturuyorlar. Ben bu oyunda onlardan daha iyiyim. Ben de bir şeyler bulacağım. Onlar bize bunu yaparken biz de onlara bunu yaparsak bir yere varamayız. Senatoda ve kongrede birbirimizle mücadele  edeceğiz. Burada iki parti birliği yaratılabilir. Karşılıklı inatlaşmaya dönüşürse bir yere varamayız. Herkes bir şeyler yapmak istiyor. Demokratlar da Cumhuriyetçiler de demokratların önergelerini destekleyebilir. Ya da tam tersi olabilir. " diye konuştu.

KAŞIKÇI AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Kaşıkçı konusunda haftaya Kongre ile görüşeceğini ve Türkiye ve Suudi Arabistan’la bu konuda yakın çalıştıklarını söyledi.

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 1 saat önce
    Oyum sanaaa
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