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HaberlerDünyaKORKU-19| Son dakika: Korona korkusuyla 3 ay havalimanında yaşadı!
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ABD'de bir kişi havalimanında 3 ay yaşadı: Sebebi ise koronavirüs korkusu çıktı!

ABD'nin Los Angeles kentinde ikamet eden Aditya Singh'in, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanma korkusu nedeniyle 3 aydır Illinois eyaletine bağlı Chicago kentindeki Chicago O'hare Uluslararası Havalimanı'nda yaşadığı ortaya çıktı.

KORKU-19| Son dakika: Korona korkusuyla 3 ay havalimanında yaşadı!
Havalimanında 3 ay yaşadı, sebebi şaşırttı!
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AA

ABD basınındaki haberlere göre, havalimanının güvenli bir bölgesinde yaşayan 36 yaşındaki Aditya Singh'in, havalimanı çalışanlarına gösterdiği kimliğin, oradaki bir çalışana ait olduğu fark edildi.

Havalimanı çalışanlarının ihbarı üzerine cumartesi günü gözaltına alınan Singh'in kefalet duruşması pazar günü yapıldı.

Mahkemede Başsavcılık Ofisi'nden Kathleen Hagerty, Chicago O'hare Uluslararası Havalimanı'na 19 Ekim 2020'de gelen Singh'in, söz konusu kimliği yerde bulduğunu söylediğini ifade etti.

Hagerty, Kovid-19 nedeniyle eve gitmekten korkan Singh'e diğer yolcuların yiyecek verdiğini belirtti.

SABIKA KAYDI OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yardımcı Kamu Avukatı Courtney Smallwood, California eyaletinin Los Angeles kentinde yaşayan Singh'in sabıka kaydı olmadığına dikkati çekti.

Smallwood, 36 yaşındaki adamın konaklama üzerine yüksek lisans eğitimi aldığını ancak bu sıralar işsiz olduğunu kaydetti.

Yaşananların olağan dışı olduğunu aktaran Smallwood, ancak burada herhangi bir şiddet olayı yaşanmadığını vurguladı.


1000 DOLAR KEFALET ÖDEYECEK

Cook İlçesi Hakimi Susana Ortiz, "Doğru anladıysam, Singh 19 Ekim'den 16 Ocak'a kadar yetkili veya çalışan olmadığı halde O'Hare Havalimanının güvenli bölgesinde yaşadı ve yakalanmadı." dedi.​​​​​​​

Mahkemenin bu durum karşısında şok olduğunu söyleyen Ortiz, sahte bir kimlik kartıyla havalimanının güvenli bölgesinde olmanın, havalimanlarının güvenli olması gerektiği göz önüne alındığında Singh'i toplum için tehlikeli biri haline getirdiğinin altını çizdi.

Ortiz, kontrollü giriş sağlanan alana izinsiz girme ve hafif hırsızlıktan suçlu bulunan Singh'in havalimanına girmesini yasaklayarak serbest kalması için 1000 dolar kefalet ödemesine karar verdi.

Singh, 27 Ocak'ta yeniden hakim karşısına çıkacak.

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