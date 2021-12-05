ABD'de tartışma yaratan fotoğraf! 0:00 / 0:00

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ABD'de Cumhuriyet Partili bir kongre üyesinin Noel için ailesiyle birlikte çektirdiği fotoğraf herkesin elinde silah olması tepki çekti.

Cumhuriyet Partili Thomas Massie, sosyal medya hesabında eşi ve çocuklarının bulunduğu fotoğrafı "Mutlu Noeller! Noel Baba, lütfen cephane getir" sözleriyle paylaştı.

Massie'nin Michigan'daki bir lisede meydana gelen silahlı saldırıda dört gencin hayatını kaybetmesinden birkaç gün sonra bu paylaşımı yapması tepki topladı.

— Thomas Massie (@RepThomasMassie) December 4, 2021

Demokrat Partili John Yarmuth, Kentuckian'ın paylaşımını kınadı. Massie'nin kampanya yöneticisi Jonathan van Norman, tepkilere yanıt vermedi.

ABD'DE LİSEYE SİLAHLI SALDIRI

ABD'nin Michigan eyaletinde 4 kişinin hayatını kaybettiği lisedeki silahlı saldırının zanlısı 15 yaşındaki Ethan Crumbley'a cinayet ve terörizm suçlamaları yöneltildi.

Oakland Bölge Savcısı Karen McDonald, düzenlediği basın toplantısında, Crumbley'in 4 birinci derece cinayet ile ölüme neden olan terörizm suçlamalarından yetişkin olarak yargılanacağını açıkladı.

McDonald, zanlının ayrıca 7 cinayet kastıyla saldırı ve 12 ateşli silah bulundurmak ağır suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu, bu suçlamalara yenilerinin de eklenebileceğini belirtti.

Polisin topladığı dijital delillerin saldırının önceden planlandığını gösterdiğini kaydeden McDonald, Crumbley'in saldırıyı niye gerçekleştirdiği konusunda ise her hangi bir bilgi paylaşmadı.

ABD'nin Michigan eyaleti Detroit şehrinin yaklaşık 50 kilometre kuzeyindeki Oxford Lisesi'nde önceki gün öğle saatlerinde yarı otomatik silahla gerçekleştirilen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.