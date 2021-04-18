ABD'de silahlı saldırı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Kenosha'da yer alan bir eğlence mekanında silahlı saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

Polis David Wright yaptığı açıklamada, saldırı sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 kişinin yaralandığını aktardı. Yaralananların durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Saldırganın kimliğinin henüz tespit edilmediğini belirten Wright, saldırının "planlı ve münferit bir olay" gibi göründüğünü dile getirdi.

Yapılan açıklamada, şüphelinin henüz yakalanmadığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.