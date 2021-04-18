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ABD'de eğlence mekanına silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı!

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir eğlence mekanına gerçekleştirilen saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

SON DAKİKA: ABD'de eğlence mekanına silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı! - Haberler
ABD'de silahlı saldırı!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Kenosha'da yer alan bir eğlence mekanında silahlı saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

Polis David Wright yaptığı açıklamada, saldırı sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 kişinin yaralandığını aktardı. Yaralananların durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Saldırganın kimliğinin henüz tespit edilmediğini belirten Wright, saldırının "planlı ve münferit bir olay" gibi göründüğünü dile getirdi.

Yapılan açıklamada, şüphelinin henüz yakalanmadığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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