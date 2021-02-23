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HaberlerDünyaSON DAKİKA: ABD'de koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden 500 binden fazla kişinin anısına tören düzenlendi
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ABD'de koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden 500 binden fazla kişinin anısına tören düzenlendi

ABD Başkanı Joe Biden, ABD’de koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısının yarım milyonu geçmesinin ardından hayatını kaybedenler için Beyaz Saray’da tören düzenledi. Biden, "Tüm Amerikalılardan şunu hatırlamalarını istiyorum: Kaybettiklerimizi ve geride kalanları hatırlayın" dedi.

SON DAKİKA: ABD'de koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden 500 binden fazla kişinin anısına tören düzenlendi
ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenler anısına tören
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DHA

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD’de 500 bini aşkın insan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray’da ülkede koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısının yarım milyonu geçmesinin ardından hayatını kaybedenler anısına mum yakma töreni düzenledi.

"HER GÜN CEBİMDE TAŞIDIĞIM KÜÇÜK BİR KART ALIYORUM"

Biden törende yaptığı konuşmasında dünyada koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybı görülen ülkenin ABD olduğunu belirterek, "Her gün cebimde programımda yanımda taşıdığım küçük bir kart alıyorum. Covid-19 ile enfekte olan veya hayatını kaybeden Amerikalıların sayısını gösteriyor. Bugün gerçekten yürek parçalayan bir aşamadayız: 500 bin 71 ölü. Son bir yıl içinde Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı ve Vietnam Savaşı'nda yaşamlarını yitirenlerin toplam sayısından daha fazla Amerikalı salgında hayatını kaybetti. Ancak Amerika'daki bu ölümlerin ölçeğini kabul ederken, her bir kişiyi ve yaşadıkları hayatı hatırlıyoruz. Onlar tanıdığımız insanlar. Tanıdığımız gibi hissettiğimiz insanlar" ifadelerini kullandı.

Biden konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Bu yüzden bugün, tüm Amerikalılardan şunu hatırlamalarını istiyorum: Kaybettiklerimizi ve geride kalanları hatırlayın. Ama hatırladığımız gibi, hepimizin hatırladığı gibi, harekete geçmemizi de istiyorum. Tetikte kalmamızı, sosyal mesafe kurallarına uymamızı, maske takmamızı ve sıranız geldiğinde aşı olmanızı. Aileleri, toplulukları ve ülkeyi bölen ve şimdiden çok fazla cana mal olan siyasete ve yanlış bilgilendirmeye son vermeliyiz. Virüsten ölenler Demokratlar ve Cumhuriyetçiler değil. Amerikalı dostlarımız. Komşularımız, arkadaşlarımız, annelerimiz, babalarımız, oğullarımız, kızlarımız, eşlerimiz."

"BUNU ATLATACAĞIZ, SÖZ VERİYORUM"

Son olarak Biden saygı duruşundan önce yaptığı açıklamada, "İyileşebilmemiz için hatırlamak için bize katılmanızı rica ediyoruz; ileride bir amaç bulmak, karanlıkta ışık olduğunu göstermek için. Bu millet tekrar gülümseyecek. Bu millet yine güneşli günler görecek. Ve bunu yaparken kaybettiğimiz her insanı, yaşadıkları hayatları, geride bıraktıkları sevdiklerimizi hatırlayacağız. Bunu atlatacağız, söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

ÜLKE GENELİNDE BAYRAKLAR 5 GÜN YARIYA İNDİRİLDİ

Törende First Lady Jill Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve İkinci Beyefendi Doug Emhoff da yer aldı. Ayrıca Başkan Biden, Beyaz Saray’da ve ülke genelindeki tüm resmi kurumlardaki ABD bayraklarının 5 gün yarıya indirilmesi talimatı verdi.

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