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Haberler Dünya SON DAKİKA! ABD'de lisedeki silahlı saldırıda 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı açıklandı
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ABD'de lisedeki silahlı saldırıda 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı açıklandı

ABD'nin Michigan eyaletindeki lisede yaşanan silahlı saldırıda 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

SON DAKİKA! ABD'de lisedeki silahlı saldırıda 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı açıklandı
AA

Oakland İlçe Şerif Ofisi, Oxford Lisesi'nde bir öğrencinin okula getirdiği silahla 6 kişiyi yaraladığını, 3 kişiyi de öldürdüğünü açıkladı.

Şerif Yardımcısı Mike McCabe, tutuklanan lise öğrencisinin silahından 15 ile 20 arasında kurşunun çıktığını tespit ettiklerini, tutuklama sırasında saldırganın direnmediğini ifade etti.

Zanlının saldırının nedenine ilişkin konuşmayı reddettiğini belirten McCabe, "Geldiğimiz noktada yalnız hareket ettiğine inanıyoruz." dedi.

Saldırganın aynı okulda eğitim gören 15 yaşında bir erkek olduğu bildirildi.

Öğle saatlerinde, ABD'nin Michigan eyaletindeki bir lisede gerçekleştirilen silahlı saldırıda, 4 ila 6 kişinin yaralandığı, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Oakland İlçe Şerif Ofisi tarafından, Oxford Lisesi'ne bir SWAT timi ile havadan helikopterle müdahale edildiği bilgisi paylaşılmıştı.

Saldırının yaşandığı okul tahliye edilirken, yetkililer, 40 yıla yakın süredir Michigan'da benzer bir saldırı yaşanmadığını kaydetmişti.

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