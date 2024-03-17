ABD'de silahlı saldırı: 2 kişi ölü, 5 kişi yaralı
ABD'nin başkenti Washington'da, silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı
Metropolitan Polis Departmanı Şefi Jeffrey Carroll, yaptığı açıklamada, Washington'un kuzey batısında silahlı saldırı düzenlendiğini bildirdi.
Carroll, 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, yaralanan 5 kişinin de hastaneye kaldırıldığını belirtti.
Jeffrey Carroll, silahlı saldırıyı gerçekleştiren zanlının henüz yakalanmadığını kaydetti.
Washington'da geçen yıl cinayetler yüzde 35 oranında, araba hırsızlığı ise iki kat artmıştı.
Washington yerel yönetimi, ocak ayında, suç oranlarının düşürülmesini öngören kamu güvenliği yasası çıkarmıştı.
*Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.