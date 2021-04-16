SON DAKİKA: ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var! - Haberler

ABD'de silahlı saldırı! 0:00 / 0:00

Reuters

Reuters'ın son dakika olarak servis ettiği haberinde, ABD'nin Indianapolis kentinde meydana gelen silahlı saldırıda çok sayıda kişi vuruldu.

Yetkililer kaç kişinin vurulduğuna dair henüz bilgi vermezken, saldırganın kendini öldürdüğü aktardı.

Saldırı, kargo ve lojistik hizmeti sunan Amerikan şirketi FedEx'in Indianapolis'teki merkezinde silahlı meydana geldi.

Indianapolis polis merkezi sözcüsü Genae Cook, birçok kişinin vurulduğunu ancak spesifik bir sayı veremeyeceğini söyledi. Cook, şüphelinin öldüğünü halkın şu an için endişelenmesi gereken bir durum olmadığını söyledi