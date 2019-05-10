Altın fiyatları ne kadar oldu?

ABD Başkanı Donald Trump 200 milyar dolarlık Çin ürününe yönelik gümrük vergisini bu sabah itibarıyla yüzde 25'e çıkardı. Bu oran önceden yüzde 10 olarak uygulanıyordu.

ABD cephesi, Çin heyetiyle olan görüşmelerde çok az ilerleme kaydedildiğini belirtti. Çin Ticaret Bakanlığı ise karardan üzüntü duyduğunu ve ABD'nin kendilerini karşılık vermeye zorladığını belirtti. Çin tarafı alınacak önlemlerde ilgili detaylı bir açıklama yapmadı.

Ticaret savaşlarına ilişkin görüşmelerin devam etmesi bekleniyor.