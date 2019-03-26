- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye ile Suriye'de güvenli bölge üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Türkiye ile üzerinde çalıştığımız şey, Türkiye sınırı boyunca belirli bir mesafede YPG'nin olmadığı güvenli bir bölge kurmaktır." dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Jeffrey, ülkesinin Suriye'deki hedefinin DEAŞ'ın kalıcı şekilde yenilmesi olduğunu belirterek, "Bugün buna çok yakınız ancak halen DEAŞ hücrelerinin olduğunu ve DEAŞ'ın bazı insanların akıllarında varlığını sürdürdüğünü biliyoruz." ifadelerini kullandı.
Jeffrey, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığına değinerek, "Oldukça sınırlı sayıda kuvvetimiz şu aşamada netleştirilmemiş bir süre boyunca temizlik operasyonları ve DEAŞ'a karşı istikrar operasyonlarını devam ettirmek üzere (Suriye'de) kuzeydoğuda ve El Tanif'te kalacaklar." şeklinde konuştu.
ABD'nin Suriye'den çekilme sürecine ilişkin soruları yanıtlayan Jeffrey, "Silahlı güçlerin çekilmesi başladı. Kuvvet sayısı orada kalacak nihai sayıya doğru iniyor." ifadesini kullandı.
YPG'NİN OLMADIĞI GÜVENLİ BÖLGE
ABD'nin bölgedeki ortakları ile çalışmaya devam edeceğini dile getiren Jeffrey, Türkiye sınırında kurulacak güvenli bölgeye ilişkin detayları da açıkladı.
Jeffrey, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye ile üzerinde çalıştığımız şey, Türkiye sınırı boyunca belirli bir mesafede YPG'nin olmadığı güvenli bir bölge kurmaktır çünkü Türkiye, YPG ve onun PKK ile olan bağları konusunda oldukça huzursuz, bunu anlıyoruz ancak aynı zamanda aralarında Kürtlerin de bulunduğu SDG ortaklarımıza kötü muamele edilmesini de istemiyoruz. Herkesin ihtiyacı karşılansın istiyoruz."
Koalisyon ortaklarından, Suriye'de DEAŞ ile mücadeleye verdikleri desteği devam ettirmelerini istediklerini ve oldukça iyi yanıtlar aldıklarını anlatan Jeffrey, ülkede kalacak koalisyon kuvvetlerine ilişkin de şunları dile getirdi:
"Biz barış gücü veya buna benzer bir şey için bir koalisyon aramıyoruz. Koalisyon personelinden bizim Suriye'deki DEAŞ ile mücadele operasyonlarımıza verdikleri katkıyı devam ettirmelerini ve artırmalarını istiyoruz ve oldukça iyi karşılıklar da aldık ancak ilk misyon DEAŞ ile mücadele, DEAŞ'ın yenilmesidir. Herhangi bir güvenli bölgede faaliyet göstermek değildir."
DEAŞ ELEBAŞI BAĞDADİ
Terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el Bağdadi'nin nerede olduğuna ilişkin soru üzerine Jeffrey, terör örgütü elebaşının nerede olduğunu henüz bilmediklerini ve Bağdadi'nin öldürülmesinin kendileri için öncelik olduğunu söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.