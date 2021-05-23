ABD'den Kuzey Kore'ye: Top onlarda! 0:00 / 0:00

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, eğer Kuzey Kore isterse ABD ile diplomatik bir temasın kurulabileceğini söyledi.

Amerikan ABC kanalına konuşan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması için Kuzey Kore ile görüşmek istediklerini ifade etti.

Blinken, "Nükleer diplomasi hakkında Pyongyang yönetiminin gerçekten görüşmek istiyorsa biz bekliyoruz. Top onların sahasında" ifadelerini kullandı.

ABD İLE KUZEY KORE ARASINDAKİ NÜKLEER MÜZAKERELER

Eski ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda mutabakata varmışlardı.

İki lider, 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'da bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti. Son olarak 30 Haziran 2019'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede görüşen iki lider, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

İki ülke arasında Ekim 2019'da İsveç'te yapılan çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre Amerikalılar "eski tutum ve tavırlarını" devam ettirdiğinden dolayı kesilmişti.