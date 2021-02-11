ABD'den Osman Kavala açıklaması!

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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de bir süredir tutuklu bulunan Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

"Kavala’ya yönelik şüpheli suçlamalar, gözaltına alınması ve yargılanmasının sonuçlanmasında hakkındaki davaların birleştirilmesiyle yaşanan gecikme hukukun üstünlüğü ve demokrasi ilkelerine gölge düşürüyor" denilen açıklamada, Türkiye'ye Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki AİHM kararının uygulanması ve davayla ilgili yerel yasalar ile uluslararası yükümlülükler çerçevesinde adil, şeffaf ve hızlı bir çözüm bulunması çağrısında bulunuldu.

ABD Dışişleri'nin açıklamasında ayrıca aynı davada yargılanan Amerikan vatandaşı Henri Barkey ile ilgili olarak, "ABD vatandaşı Dr. Henri Barkey’nin bu temelsiz davalara konu olmasını da kaygıyla izliyoruz" denildi.

Son olarak Kavala ve ABD'de yaşayan Barkey'in birlikte yargılandığı FETÖ davası, yeniden yargılaması yapılacak Gezi Parkı gösterileri davası ile birleştirilmişti.