İngiltere Başbakanı May, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına karışan şüphelilerin İngiltere vizelerinin iptal edileceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünde bütün şüphelilerin İngiltere'ye girmesini engelleyeceğini ve günün ilerleyen saatlerinde Kral Selman ile görüşeceğini belirtti.

May parlamentoya yaptığı açıklamada "Acilen bu konuda ne olduğunu tam olarak bilmemiz gerekiyor. Günün ilerleyen saatlerinde Kral Selman ile görüşmeyi bekliyorum" dedi.

May, "Dışişleri Bakanlığı bütün şüphelilere karşı İngiltere'ye girmelerini engellemeye yönelik hareket geçiyor ve bu kişilerin vizeleri varsa, bu vizeler bugün iptal edilecek" dedi.

ABD yönetimi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle Suudi Arabistanlı 21 yetkilinin vizelerini iptal ederek vize yasağı uygulayacağını açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kaşıkçı'nın ölümüyle bağlantılı Suudi yetkililerin vizelerinin iptal edileceğini belirtmiş, yaptırım kararlarının gelen yeni bilgiler ışığında farklı alanlarda da uygulanmaya devam edileceğini duyurmuştu.

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