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HaberlerDünyaSON DAKİKA: ABD'den terör örgütü PKK'nın Peşmerge'ye saldırısına kınama
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ABD'den terör örgütü PKK'nın Peşmerge'ye saldırısına kınama

ABD, terör örgütü PKK'nın Peşmerge'ye yönelik dünkü saldırısını şiddetle kınadı.

SON DAKİKA: ABD'den terör örgütü PKK'nın Peşmerge'ye saldırısına kınama
ABD'den terör örgütü PKK'nın Peşmerge'ye saldırısına kınama
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AA

ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "PKK'nın, partnerimiz olan Peşmerge'ye yönelik ölümcül saldırısını en şiddetli şekilde kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralı Peşmergelere de acil şifa dileklerinde bulunuldu.

ABD ayrıca, bölgede güvenliğin sağlanması için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile çalışmaya devam edeceğini aktardı.

IKBY Peşmerge Bakanlığından dün yapılan açıklamada, PKK'nın Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine pusu kurduğu bildirilmişti.

Açıklamada, saldırı sonucu 5 Peşmerge'nin öldüğü, 7 Peşmerge'nin yaralandığı aktarılmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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