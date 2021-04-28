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HaberlerDünyaSON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Afganistan açıklaması: İç savaş yeniden başlayabilir!
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Afganistan açıklaması: İç savaş yeniden başlayabilir!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin çekilmesiyle Afganistan'da iç savaşın yeniden başlamasının "muhtemel senaryo" olduğunu söyledi

SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Afganistan açıklaması: İç savaş yeniden başlayabilir!
Blinken'dan Afganistan açıklaması!
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AA

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerikan askerlerinin çekilmesinden sonra Afganistan'da iç savaşın yeniden çıkabileceği iddialarına yönelik "Bu elbette ki muhtemel bir senaryo ama kimse Afganistan'da yeni bir iç savaşın yaşanmasını istemiyor." dedi.

CNN televizyonuna konuk olan Blinken, New Hempshire Senatörü Jeanne Shaheen'in "ABD'nin çekilmesi ile Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesi veya yeni bir iç savaş çıkması işten bile değil." ifadesine ilişkin soru üzerine "Bu elbette ki muhtemel bir senaryo ama kimse Afganistan'da iç savaşın yeniden başlamasını istemiyor. Bunu Afgan halkı istemez, Afgan hükümeti ve Taliban'ın da istediğini düşünmüyorum. Afganistan'ın komşuları da bunu istemez." şeklinde konuştu.

Blinken, ABD'nin Afganistan'dan askerlerini çekmesinin bu ülke ile ilişkilerini bitireceği anlamına gelmediğini, aksine Kabil ile daha derin iş birliği içine gireceklerini vurguladı.

"BİRÇOK KONUDA ORTAĞIMIZ OLAN SUUDİ ARABİSTAN İLE ÇALIŞMAYA DEVAM ETMEMİZ GEREKİR"

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesinden sorumlu tutulan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yönelik adım atılıp atılmayacağına ilişkin soru üzerine Blinken, Veliaht Prensin adının, ABD istihbarat raporunda açıkça o cinayetten sorumlu olarak geçmesinin başlı başına önemli olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, "Kaşıkçı Yasağı" adıyla yabancı ülkelerde muhalifleri taciz ve tehdit eden kişilerin ABD'ye girişine izin verilmemesi yönünde karar aldığını hatırlatan Blinken, şöyle devam etti:

"Bunun ötesinde, daha önce de defalarca söyledik. Hem menfaatlerimizi hem de değerlerimizi en iyi şekilde nasıl ilerleteceğimizi düşünmek zorundayız. Beğenin beğenmeyin birçok konuda ortağımız olan Suudi Arabistan ile çalışmaya devam etmemiz gerekir. Yapmaya çalıştığımız şeylerden biri biliyorsunuz, Yemen'deki savaşı bitirmektir. Veliaht Prens gelecekte uzun yıllar o ülkenin lideri olacak gibi görünüyor."

"PUTİN İLE DOĞRUDAN KONUŞABİLMEK ÖNEMLİ"

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile zirve yapmasına ilişkin soruya Blinken, "Putin ile açık ve doğrudan konuşabilmek önemli. Ciddi anlaşmazlıklarımız olan ülke liderleri ile de aynı şekilde." yanıtını verdi.

Blinken, ABD'nin Rusya ile daha istikrarlı ve daha tahmin edilebilir bir ilişki kurmak istediğini belirterek, Rusya'nın Biden'ın davetine yakın zamanda resmi yanıt verdiğini anımsattı.

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