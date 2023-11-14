Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.656,33 %1,16
        DOLAR 28,6271 %0,10
        EURO 31,0077 %1,23
        ALTIN 1.807,08 %1,00
        FAİZ 41,68 %0,02
        GÜMÜŞ GRAM 21,14 %3,02
        BITCOIN 36.627,00 %0,36
        GBP/TRY 35,6590 %1,40
        EUR/USD 1,0823 %1,16
        BRENT 83,38 %1,04
        ÇEYREK ALTIN 2.954,58 %1,00
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika: ABD ekim ayı enflasyonu açıklandı - İş-Yaşam Haberleri

        ABD ekim ayı enflasyonu açıklandı

        ABD'de TÜFE, ekimde aylık bazda değişmezken ve yıllık bazda yüzde 3.2 artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Bu gelişmede benzin fiyatlarındaki aylık yüzde 5'lik gerileme etkili oldu. Ülkede çekirdek enflasyon da yüzde 4 ile Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 16:31 Güncelleme: 14.11.2023 - 16:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'de enflasyon beklentilerin altında
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda değişim göstermezken ve yıllık bazda yüzde 3.2 artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

        ABD enflasyonu sonrası altın yükseldi
        ABD enflasyonu sonrası altın yükseldi

        TÜFE'nin ekimde aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 3.3 artması bekleniyordu. Eylülde aylık enflasyon yüzde 0.4 ve yıllık enflasyon ise yüzde 3.7 olmuştu.

        ABD'de 2021 başından bu yana enflasyonun seyri:

        Ay Yıllık enflasyon (%)
        Oca.21 1.4
        Şub.21 1.7
        Mar.23 2.6
        Nis.21 4.2
        May.23 5.0
        Haz.21 5.4
        Tem.21 5.4
        Ağu.21 5.3
        Eyl.21 5.4
        Eki.21 6.2
        Kas.21 6.8
        Ara.21 7.0
        Oca.22 7.5
        Şub.22 7.9
        Mar.23 8.5
        Nis.22 8.3
        May.22 8.6
        Haz.22 9.1
        Tem.22 8.5
        Ağu.22 8.3
        Eyl.22 8.2
        Eki.22 7.7
        Kas.22 7.1
        Ara.22 6.5
        Oca.23 6.4
        Şub.23 6.0
        Mar.23 5.0
        Nis.23 4.9
        May.23 4.0
        Haz.23 3.0
        Tem.23 3.2
        Ağu.23 3.7
        Eyl.23 3.7
        Eki.23 3.2

        Açıklanan verilere göre gıda endeksi ekimde aylık bazda yüzde 0.3 artarken, enerji maliyetlerinde yüzde 2.5'lik düşüş yaşandı. Bunda özellikle benzin fiyatlarındaki yüzde 5'lik düşüş etkili oldu.

        ÇEKİRDEK ENFLASYON 2 YILIN DİBİNDE

        Enerji ve gıda fiyatlarındaki değişimlerin yer almadığı çekirdek enflasyon ise yıllık yüzde 4'e geriledi. Böylece çekirdek enflasyon Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Çekirdek enflasyon eylülde yıllık yüzde 4.1 olarak gerçekleşmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması!
        Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması!
        Dilan ve Engin Polat, bir soruşturmada daha tutuklandı!
        Dilan ve Engin Polat, bir soruşturmada daha tutuklandı!
        Zehra'nın ölümünde rujla yazılan yazının sırrı araştırılıyor!
        Zehra'nın ölümünde rujla yazılan yazının sırrı araştırılıyor!
        Beyin kanaması geçirdi, hafızasını yitirdi!
        Beyin kanaması geçirdi, hafızasını yitirdi!
        II. Mahmud imzalı... Büyüklüğüyle benzerlerinden ayrılıyor
        II. Mahmud imzalı... Büyüklüğüyle benzerlerinden ayrılıyor
        5 yaşındaki çocuğu otomobille ezdi! 14 yaşındaki sürücü serbest!
        5 yaşındaki çocuğu otomobille ezdi! 14 yaşındaki sürücü serbest!
        Ayşenur'u kurşun yağmuruna tutan katilden kaza savunması!
        Ayşenur'u kurşun yağmuruna tutan katilden kaza savunması!
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        ABD'de Kongre önünde Gazze için "ateşkes" çağrısı
        ABD'de Kongre önünde Gazze için "ateşkes" çağrısı
        Sessiz pandemi: Diyabet
        Sessiz pandemi: Diyabet
        Beşiktaş borsada 7'ye katladı!
        Beşiktaş borsada 7'ye katladı!
        Sevgilisi ilişkiyi bitirdi
        Sevgilisi ilişkiyi bitirdi
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Yerlikaya duyurdu! Sarallar çökertildi! 24 gözaltı
        Yerlikaya duyurdu! Sarallar çökertildi! 24 gözaltı
        İlaç prospektüslerinde umutsuz hastalara umut olan değişiklik
        İlaç prospektüslerinde umutsuz hastalara umut olan değişiklik
        Kerem aynı Kerem!
        Kerem aynı Kerem!
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada