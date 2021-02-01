Trump'ın savunma ekibinde azil süreci öncesi ayrılıklar! 0:00 / 0:00

Reuters

ABD eski başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi'nde azledilmesinin ardından Senato'da başlayacak yargılama sürecinde kendisini savunacak avukatların ayrılmasının ardından yenin avukatlarının ismini açıkladı.

Trump, yargılamada yeni avukatları David Schoen ve Bruce Castor'un kendisini savunacağını duyurdu. Azil sürecinin Senato ayağının 9 Şubat'ta başlaması planlanıyor.

Trump'ın, Senato'daki yargılamasında yer alması beklenen beş avukatıyla yollarının ayrıldığı belirtilmişti. Butch Bowers ve Deborah Barbier artık Trump'ın savunma ekibinde yer almayacak.

Reuters'a konuşan kaynaklar, taraflar arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle karşılıklı rıza ile yolların ayrıldığını ifade etti.

AZİL SÜRECİ

ABD Kongresinde 6 Ocak'ta yaşanan baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı. Demokratların "isyana teşvik" ile suçladığı Trump'a yönelik azil maddesi, Temsilciler Meclisindeki oylamada kabul edilmişti. Trump'ın Kongre olayları kapsamında suçlu olup olmadığına Senatoda yapılacak oylamada karar verilecek.

Trump'ın ön duruşma dosyasına ilişkin tüm belge ve delillerini 8 Şubat'a kadar sunmuş olmasını gerektiren takvime göre, Trump'ın azil istemiyle Senatodaki yargılanmasına 9 Şubat Salı günü başlanabilecek.

Trump'ın suçlu bulunabilmesi için 100 sandalyeli Senatoda en az 3'te 2 çoğunluğun, yani 67 senatörün, Trump aleyhinde oy kullanması gerekiyor. Her iki partinin de 50'şer sandalyeye sahip olduğu Senatoda Trump'ın suçlu bulunmasına oldukça düşük ihtimal olarak bakılıyor.