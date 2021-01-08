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Son dakika! ABD Kongresinde çıkan çatışmada yaralanan polis memuru öldü

Son dakika haberi... ABD Kongresinin Başkan Donald Trump destekçileri tarafından basılması sırasında çıkan çatışmalarda ağır yaralanan bir polis memurunun hayatını kaybettiği bildirildi. Kongrenin basılması sırasında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Son dakika! ABD Kongresinde çıkan çatışmada yaralanan polis memuru öldü
AA

Kongrenin Trump destekçisi göstericilerce basılması sırasında çıkan olaylarda 50'den fazla polis yaralanırken, çıkan arbedede başına darbe alan polis memurlarından birinin bugün öldüğü açıklandı.

AA'nın haberine göre; ölen polisin kimlik bilgileri henüz paylaşılmazken, Kongredeki olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıkmış oldu. Olayları kontrol altına almakta yetersiz kaldığı gerekçesi ile Kongre Polis Şefliği eleştirilere maruz kalmıştı.

Güvenlik zafiyetine ilişkin tartışmalar üzerine Kongre Polis Şefi Steven Sund görevinden istifa edeceği açıklandı. Kongre Polis Şefliği Sözcüsü Gus Papathanasiou, Sund'ın 16 Ocak'ta görevinden ayrılacağını duyurdu.

ABD Kongresi, Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti. Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongreye yürümüş ve Kongre binasına girmeye çalışmıştı.

Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken, göstericilerden bir kısmı barikatları aşıp Kongre binasına girmişti. Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş ve Pentagon tüm Washington Ulusal Muhafızlarını aktif hale getirdiğini duyurmuştu.

Kongredeki olaylar kontrol altına alındıktan sonra ortak oturum yeniden başlamış ve Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın seçimi kazandığını tescillemişti.

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