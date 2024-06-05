ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı
ABD'nin Lübnan'ın başkentindeki Beyrut Büyükelçiliği'ne saldırı düzenlendi. ABD Büyükelçiliği, saldırının sabah saat 8.34'te gerçekleştirildiğini, küçük bir silah kullanıldığını ve hiçbir çalışanın zarar görmediğini açıkladı.
ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.
Lübnan ordusunun X hesabından yapılan açıklamada, ABD Büyükelçiliğine ateş açan kişinin Suriye uyruklu olduğu belirtildi.
Saldırganın Lübnan güçleri tarafından vurularak yaralandığı ve sonrasında tedavi amaçlı hastaneye nakledildiği ifade edildi.
Saldırıya ilişkin soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
ABD'li yetkililer de soruşturma sürecinde Lübnanlı yetkililerle yakın temas halinde olduklarını açıkladı.