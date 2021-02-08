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HaberlerDünyaSON DAKİKA: ABD'nin Florida eyaletine bağlı bir şehirde 'Donald Trump haftası' ilan edildi! - Haberler
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ABD'nin Florida eyaletine bağlı bir şehirde 'Donald Trump haftası' ilan edildi!

ABD'de başkanlık seçimlerinde büyük bir çoğunluğu eski başkan Donald Trump'ın aldığı Florida eyaletinin Frostproof kentinde, Şubat ayının ilk haftasının "Donald Trump Haftası" olacağı açıklandı

SON DAKİKA: ABD'nin Florida eyaletine bağlı bir şehirde 'Donald Trump haftası' ilan edildi! - Haberler
ABD'de bir şehirde 'Trump haftası' ilanı!
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HABERTURK.COM

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta görevi devretse de ülkede etkileri devam ediyor. Başkanlık seçimlerinde büyük bir çoğunluğu Trump'ın aldığı Florida eyaletinin Frostproof kentinde, Şubat ayının ilk haftasının "Donald Trump Haftası" olması kararı verildi.

Bu kararı aldıklarını açıklayan Frostproof Belediye Başkanı Jon Albert, "Eski Başkan Donald Trump ezici bir üstünlükle desteklendi ve Frostproof şehrindeki oyların yüzde 76,43'ünü alarak Florida eyaletini ABD tarihindeki en fazla oyu alarak iki kez kazandı" dedi.

Trump'ın dış politika stratejisini öven Albert, ayrıca Trump dönemindeki istihdam artışından bahsetti. Bundan böyle 1-6 Şubat haftasının "Donald Trump Haftası" olacağını duyurdu.

Öte yandan Şubat ayında eski başkanları onurlandırmak alışılmadık bir şey değil. ABD'de Şubat ayının üçüncü Pazartesi günü Başkanlar Günüdür.

ABD'nin eski başkanları, George Washington, William Henry Harrison, Abraham Lincoln ve Ronald Reagan şubat ayında doğmuştur.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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