ABD'nin iade dosyası mahkemeye ulaştı 0:00 / 0:00

DHA

Korkmaz´la ilgili Wels Mahkemesi´ndeki iade süreci "kaçma, delilleri karartma ve suç işleme" gerekçeleriyle tutuklu olarak sürdürülüyor.

DHA'nın haberine göre, Korkmaz´ın avukatları mahkemenin 5 Temmuz´da verdiği tutukluluk kararına karşı itiraz başvurusu yaptı. Bu nedenle 5 Ağustos´ta yapılması planlanan duruşma 22 Eylül´e ertelendi.

Tutukluluğa karşı yapılan itirazın sonuçlanması için dosya üst mahkemeye gönderildi. Tutuklulukla ilgili itirazın sonuçlanması sonrası, Wels Mahkemesi Korkmaz´la ilgili ABD ve Türkiye´den gönderilen kapsamlı dosyaları inceleyerek, talepleri değerlendirecek.

Korkmaz önce tahliye edilmesini ardından Türkiye´ye iade edilmeyi talep etmişti.