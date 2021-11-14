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Haberler Dünya SON DAKİKA: ABD'nin Michigan eyaletinde düşen küçük uçaktaki 4 kişi öldü
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ABD'nin Michigan eyaletinde düşen küçük uçaktaki 4 kişi öldü

ABD'nin Michigan eyaletinde içinde 5 kişinin bulunduğu küçük bir uçak düştü. Kaza sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, kazanın nedeni araştırılıyor.

SON DAKİKA: ABD'nin Michigan eyaletinde düşen küçük uçaktaki 4 kişi öldü
ABD'de küçük uçak düştü: 4 ölü!
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AA

ABD'nin Michigan eyaletinde, Beaver Adası'nda küçük bir uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Emniyet yetkilileri, bir banliyö uçağının, Michigan Gölü'nde bulunan Beaver Adası'ndaki havaalanında düştüğünü duyurdu.

Yetkililer, düşen uçaktaki 5 kişiden 4'ünün yaşamını yitirdiğini kaydetti.

ABD Federal Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, çift motorlu uçağın, Charlevoix kasabasından kalktığı belirtildi.

Kazanın nedeninin bilinmediği ifade edilen açıklamada, ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu tarafından yürütülecek soruşturmada, kazanın nedeninin araştırılacağı aktarıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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