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HaberlerDünyaSon dakika... ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda "Gülen'i durdurun" ilanı
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Times Meydanı'nda "Gülen'i durdurun" ilanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ilanın ardından New York caddelerinde FETÖ'nün karanlık yüzünü anlatan dijital ekranlı kamyonet dolaştırıldı. Şimdi de Times Meydanı'ndaki dev ekranda "Gülen'i durdurun" ilanı yayınlandı. İlanda "Pensilvania'da yaşıyor. 251 masum insanı katletti. Gülen'i durdurun" ifadeleri yer aldı

Son dakika... ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda
AA

New York kentinin en ünlü bölgelerinden biri olan Times Meydanı'nda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve elebaşı Fetullah Gülen'in karanlık yüzü hakkında ilan yayınlandı.

Şehrin en kalabalık mekanı Times Meydanı'nda bulunan dijital dev ekranda, "Pensilvania'da yaşıyor. 251 masum insanı katletti. Gülen'i durdurun" şeklinde ifadelerin yer aldığı görüldü.

Yerel saatle 17.30-18.00 (TSİ 01.30-02.00) saatlerinde yayınlanan ilanla FETÖ'nün karanlık yüzü Amerikalılara gösterildi.

FETÖ mensuplarına ait bir grup tarafından mart başında Times Meydanı'na yakın 42. sokak ile 8. Cadde köşesindeki dijital ekrana Türkiye'yi karalamaya yönelik verilen reklam, Türk Amerikan toplumunun şiddetli tepkisine neden olmuştu.

Türk toplumu üyelerinin, söz konusu ilanı yayınlayan Outfront Media reklam şirketini arayarak, protestolarını ifade etmesi üzerine reklam kaldırılmıştı.

Daha sonra 6 Mart'ta Times Meydanı, Penn Tren İstasyonu ve Port Authority otobüs terminali gibi New York'un işlek alanlarında FETÖ'nün karanlık yüzünü ve dünya için oluşturduğu tehdidi anlatan dijital ekranlı kamyonet dolaştırılmıştı.

Kentte 3 gün boyunca dolaşan kamyonetteki dijital ekranda, "Radikal, Yahudi düşmanı aşırılıkçı elebaşı Gülen, Pennsylvania'da yaşıyor. Gülen'i durdurun" ifadesinin yer aldığı görülmüştü.

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