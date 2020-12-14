ABD'nin iddialarına Rusya'dan yalanlama! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, "yabancı bir hükümetin" siber saldırıda bulunduğu ifade edildi. Hazine Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığına bağlı Ulusal Telekomünikasyon ve Enformasyon İdaresinin sistemlerine yapılan saldırıda belgelerin sızdırıldığı iddia edildi.

Washington Post gazetesi söz konusu saldırının ardında Rus hükümeti olduğunu öne sürmüştü. Washington Post'un iddialarına Rusya'dan yalanlama geldi.

Rusya'nın Washington Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bilgi alanındaki kötü niyetli faaliyetler, Rus dış politikasının ilkeleri, ulusal çıkarları ve eyaletler arası ilişkiler anlayışı ile çelişmektedir. Rusya, siber alanda saldırgan operasyonlar yürütmüyor. Rusya Federasyonu, ikili ve çok taraflı siber güvenlik anlaşmalarını aktif olarak desteklemektedir. Bu anlamda, Amerikan meslektaşlarımıza Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 25 Eylül’de Rusya- ABD işbirliğini kapsamında uluslararası bilgi güvenliği alanında ortaya koyduğu girişimi hatırlatmak isteriz" ifadelerine yer verildi.