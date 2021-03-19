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ABD-Rusya arasında 'katil' gerilimi: Kremlin'den yeni 'Soğuk Savaş' yanıtı!

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, basın mensuplarının 'ABD ve Rusya yeni bir soğuk savaşta mı?' sorusuna, "En iyisini umuyoruz, ama en kötüsüne hazırız" yanıtını verdi.

SON DAKİKA: ABD-Rusya arasında 'katil' gerilimi: Kremlin'den yeni 'Soğuk Savaş' yanıtı! - Haberler
Kremlin'den yeni 'Soğuk Savaş' yanıtı!
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DHA

ABD Başkanı Joe Biden'ın 'katil' ifadesini yönelttiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gerilimin ardından karşılıklı peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Rusya'da Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, basın mensuplarının, 'Soğuk Savaş' sorusunu yanıtladı.

Basın mensuplarının, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik 'katil' yorumunun ardından, 'Dünya yeni bir soğuk savaşa mı hazırlanıyor?' sorusuna, "En iyisini umuyoruz, ama ne kötüsüne hazırız" dedi.

PUTIN'DEN BIDEN'A CANLI YAYIN DAVETİ

Rus medyasına açıklamalarda bulunan Putin, ABD Başkanı Biden'ı canlı yayında tartışmaya çağırdı.

Putin şu ifadelere yer verdi:

"Bunu pek fazla uzatmazdım, hafta sonu taygaya gitmek, biraz dinlenmek istiyorum, fakat bunu yarın ya da pazartesi yapmaya hazırım. ABD tarafı için uygun herhangi bir zaman bunu yapmaya hazırız. Daha şimdiden Dışişleri Bakanlığı'na ilgili talimatı vereceğim. Başkan Biden'ı tartışmamıza devam etmek için davet etmek istiyorum. Ancak şartım şu ki bunu canlı yayında yapacağız. Herhangi bir erteleme olmaksızın, doğrudan açık, bir tartışmada olacak. Rusya halkı, ABD halkı ve diğer birçok ülke bu konuyla ilgileniyor gibi görünüyor."

MOSKOVA-WASHIGTON HATTINDA "KATİL" GERİLİMİ

Amerikan ABC televizyonuna verdiği röportajda, ABD istihbaratının iddia ettiği, 'Rusya'nın 2020 seçimlerine müdahalesinin' sonuçlarının ne olacağı sorulan Biden, "(Putin) bunun bedelini ödeyecek. Yakında göreceksiniz" yanıtını vermişti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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