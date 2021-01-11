ABD'de 20 Ocak korkusu! 0:00 / 0:00

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ABD, 6 Ocak günü başkent Washington'da 45. Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasıyla sarsılmıştı. Trump destekçileri 46. Başkan Joe Biden'ın başkanlığının tescillendiği sırada oturumu basmıştı. Şimdi ise gözler Biden'ın görevi devralacağı 20 Ocak tarihine çevrildi.

Twitter'da aşırı sağcı gruplar 'Million Militia March' (Milyonluk Milis Yürüyüşü) başlığı altında 20 Ocak günü Washington'da protesto düzenlemek için paylaşımlarda bulundu.

Washington Post'ta yer alan haberde, önümüzdeki hafta sonu ABD Kongre Binası'na ve eyalet hükümet tesislerine yaklaşan "ikincil saldırı" ihtimalinden şüphelendiklerini belirtti. Bağımsız araştırmacılar internette, açık şiddet tehditlerini buldular.

Seçilmiş başkan Joe Biden'in görevi devralmasına az zaman kalmışken internette yaygın protesto çağrıları yaygınlaştı. Bu gösteriler, seçilmiş başkan Biden ve yeni başkan yardımcısı Kamala Harris'in Kongre'de yemin törenin olduğu 20 Ocak günü, 'Million Militia March' (Milyonluk Milis Yürüyüşü) adını verdikleri gösteriyi düzenlemeyi planlıyor.

ABD KONGRE BİNASINDA ÇIKAN OLAYLAR

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nı onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongre binasına yürümüş ve içeri girmeye çalışmıştı. Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı.

Olaylarda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.