ABD'nin, kasım ayında başlattığı ambargo nedeniyle Türkiye'de İran uçaklarına yakıt temininde sorun yaşanıyor. İran özel havayolları, ülkelerinden hareket ederken gidiş-dönüş yakıtı alıyor ve seferlerini bu yolla gerçekleştiriyor.

İran uçaklarına yönelik ambargoda yeni ve önemli bir gelişme yaşandı. Araf Akaryakıt, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na başvuru yaptı ve “ihrakiye” lisansı almak istediğini iletti. Şirketin, ABD ambargosuna maruz kalan İran uçaklarına akaryakıt ikmali yapması bekleniyor.

İhrakiye şirketleri, deniz ve havayolu şirketlerine yurt içinden ve dışından temin ettikleri yakıtı satıyorlar. Başvuru, incelendi ve “uygun” bulundu. Araf Akaryakıt, ihrakiye lisansı aldı. Şirketin, kısa süre içinde İran uçaklarına yakıt ikmaline başlaması bekleniyor.