Acı bekleyiş! Feryatları yürek burktu

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İHA

Adana’da dün kaybolan 17 yaşındaki Muhammet Cihan'ın cansız bedeni sulama kanalında bulundu.

Merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde oturan Muhammet Cihan, dün öğle saatlerinde evden ayrıldı. Bir süre sonra kendisinden haber alamayan ailesi, Muhammet'i mahallede aradı ancak bulamadı. Cihan'ın, serinlemek için Gülhatmi Caddesi'ndeki sulama kanalına girmiş olabileceğini değerlendiren ailesinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiyeye bağlı Can-Kur ekipleri sevk edildi.

Dün yapılan aramalarda gencin izine rastlanmadı. DSİ ile görüşülerek sulama kanalının suyu kesildi. Bugün sabah ise dalgıç polisler tekrar sulama kanalında arama başlattı.

Yapılan aramalarda Cihan'ın cansız bedeni ilk aranan yerden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Levent Köprüsü altında bulundu.

Muhammet Cihan'ın cansız bedeninin kanaldan çıkartılışını gözyaşları içinde köprüden izleyen kadınların ağıtları yürekleri dağladı. Yakınlarının son bir kez baktığı Cihan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bu olayla birlikte son 10 yılda Adana'da 185 kişi boğularak hayatını kaybetti.