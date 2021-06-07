Acı bekleyiş! Feryatları yürek burktu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Acı bekleyiş! Feryatları yürek burktu - Haberler
ABONE OL

Acı bekleyiş! Yakınlarının feryatları yürek burktu

Adana'da dün kaybolan 17 yaşındaki Muhammet Cihan'dan acı haber geldi. Sabah saatlerinde dalgıç polislerin tekrar sulama kanalında yaptığı aramalarda gencin cansız bedeni ilk aranan yerden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Cihan'ın cansız bedeni sulama kanalından çıkarılırken, yakınlarının feryatları yürek burktu

SON DAKİKA: Acı bekleyiş! Feryatları yürek burktu - Haberler
Acı bekleyiş! Feryatları yürek burktu
0:00 / 0:00
İHA

Adana’da dün kaybolan 17 yaşındaki Muhammet Cihan'ın cansız bedeni sulama kanalında bulundu.

Merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde oturan Muhammet Cihan, dün öğle saatlerinde evden ayrıldı. Bir süre sonra kendisinden haber alamayan ailesi, Muhammet'i mahallede aradı ancak bulamadı. Cihan'ın, serinlemek için Gülhatmi Caddesi'ndeki sulama kanalına girmiş olabileceğini değerlendiren ailesinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiyeye bağlı Can-Kur ekipleri sevk edildi.

Dün yapılan aramalarda gencin izine rastlanmadı. DSİ ile görüşülerek sulama kanalının suyu kesildi. Bugün sabah ise dalgıç polisler tekrar sulama kanalında arama başlattı.

Yapılan aramalarda Cihan'ın cansız bedeni ilk aranan yerden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Levent Köprüsü altında bulundu.

Muhammet Cihan'ın cansız bedeninin kanaldan çıkartılışını gözyaşları içinde köprüden izleyen kadınların ağıtları yürekleri dağladı. Yakınlarının son bir kez baktığı Cihan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bu olayla birlikte son 10 yılda Adana'da 185 kişi boğularak hayatını kaybetti.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ŞİMDİ DE KARADENİZ! Son dakika: Müsilaj tehdidi yayılıyor
GÜNDEMKaradeniz'de de görüldü! Korkutan alarm!
MEB'ten bilgilendirme: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman?
GÜNDEMOkullar ne zaman kapanacak?
VEFA'YA SALDIRMIŞTI! Son dakika: Gri kategorideki terörist öldürüldü
GÜNDEMVefa Destek Grubu'na saldıran terörist öldürüldü!
KORKUNÇ İDDİA! Son dakika: "Polis merkezinde darp" iddiasına Valilik'ten yanıt
GÜNDEMPolis merkezinde ölüm iddiası!
BARBARLIK... Son dakika: Kan donduran canilik! Baltayla katletildi
GÜNDEMKan donduran canilik!
1100 TL pandemi destek başvurusu nasıl yapılır? E-devlet sosyal yardım parası başvuru için tıklayın
GÜNDEM1100 TL pandemi sosyal yardımı başvurusu!
İSTANBUL FELÇ! Son dakika: Kısıtlama bitti, yoğunluk başladı - Trafik haritası
GÜNDEMKısıtlama bitti, yoğunluk başladı
İl il risk haritası 7 Haziran! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller
GÜNDEMGüncel Türkiye koronavirüs risk haritası
Kabine Toplantısı ne zaman? Flaş karar: Erkene alındı! İşte Kabine Toplantısı tarihi
GÜNDEMKabine Toplantısı erkene alındı!
İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi! İSKİ AÇIKLADI! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
GÜNDEMİSKİ DUYURDU: İstanbul'da sular en zaman gelecek?