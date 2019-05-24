KONYA'da Doğanhisar Belediye Başkanı MHP'li İhsan Öztoklu (42),belediyeye ait billboardların yırtılması nedeniyle tartıştığı eski belediye Başkanı Abdullah Koç'un oğlu Abdurrahman Koç'un (25) bıçaklı saldırısına uğradı. Göğsünden yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Öztoklu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olay, saat 00.50 sıralarında Başköy Mahallesi'nde meydana geldi. 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde, 'Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Doğanhisar Belediye Başkanlığı'na seçilen İhsan Öztoklu, iki belediye çalışanıyla birlikte Başköy Mahallesi'ne gitti. Mahalle meydanında belediyeye ait billboardlardaki afişlerin yırtılması nedeniyle selefi İYİ Partili Abdullah Koç, oğlu Abdurahman Koç ile kardeşi Osman Koç ile tartıştı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdurrahman Koç, belediye başkanı Öztoklu'ya bıçakla saldırdı. Tartışmaya belediye çalışanlarından Ü.K.'nın da katıldığı öğrenildi. Göğsünden yaralanan ve kanlar içinde kalan Öztoklu, çağrılan ambulansla Ilgın Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.



Saldırının duyulmasıyla, MHP İl Başkanı Murat Çiçek ve partililer Ilgın Devlet Hastanesi'ne akın etti.





KURTARILAMADI



Konya'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu göğsünden yaralanan Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, kaldırıldığı Ilgın Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



Öztoklu'nun hayatını kaybetmesi üzerine, MHP İl Başkanı Murat Çiçek, hastane önünde bekleyen partilileri acı haberi verdi. Çiçek, "Başımız sağ olsun. Adalet önünde hepsi hesap verecek. Onun takipçisi ben olacağım. Sakin olalım. Cenazemizi ailesine teslim edelim. Allah rahmet eylesin" dedi.



Acı haberin ardından partilerden bazılarının ağladığı görüldü.



GÖZALTINA ALINDILAR



Olayın ardından saldırgan Abdurrahman Koç ile babası Abdullah Koç ve amcası Osman Koç gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



Evli ve 2 çocuk babası olan İnşaat Mühendisi İhsan Öztoklu, 31 Mart'ta yapılan mahalli Seçimlerde 'Cumhur İttifakı' adayı olarak MHP'den yüzde 52.46 oy oranıyla belediye başkanlığını kazanmıştı.



ESKİ BELEDİYE BAŞKANININ MAHALLESİ ABLUKAYA ALINDI



Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'nun bıçaklanarak öldürülmesinin ardından, olayın gerçekleştiği Başköy Mahallesi, saldırıya karışan Doğanhisar eski belediye başkanı Abdullah Koç'un da memleketi olması nedeniyle, güvenlik gerekçesiyle ablukaya alındı. Valilik kararıyla mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklandı.



Daha önce Başköy Belde Belediye Başkanlığı yapan Abdullah Koç, büyükşehir yasasının ardından 2014 yılında MHP'den Doğanhisar Belediye Başkanı seçildi. Yaklaşık 2 yıl önce partisinde istifa eden ve bağımsız olarak görevini sürdüren Koç, 2018 yılı Kasım ayında İYİ Parti'ye katıldı. Koç, 31 Mart'ta yapılan Mahalli Seçimlerde, yeniden İYİ Parti'den belediye başkanı adayı oldu. Yüzde 40.40 oy alan Koç, seçimleri kaybetti. Gözaltına alınan 3 şüphelinin sorguları sürüyor.



Öte yandan, saldırıda öldürülen Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'nun cenazesinin, bugün Doğanhisar'da cuma namazının ardından düzenlenecek törenin ardından defnedilmesi bekleniyor.