Yarın okullar tatil mi? 20 Mart Çarşamba günü okullarda kar tatili olacak mı?
Meteoroloji'den yapılan son açıklamalara göre, 20 Mart Çarşamba sabah saatlerinden itibaren yurdun doğu kesiminde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Kar yağışının etkili olduğu illerde valilikler, olumsuz hava koşulları nedeniyle, okulların tatil edildiğini yaptığı açıklama ile duyuruyor. 20 Mart Çarşamba günü okula gitmek durumunda öğrenciler, "Yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı için, gözünü valiliklerden gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. İşte 20 Mart 2024 Çarşamba okulların durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 20 Mart Çarşamba gece ve sabah saatlerinde etkili olması beklenen yağışların doğu kesimlerinde, kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Peki, "Kar tatili olan iller: Yarın okullar tatil mi? 20 Mart 2024 Çarşamba günü okullarda kar tatili olacak mı?" İşte yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı...
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde iki gündür etkili olan yoğun yağışların devam ettiği belirtildi.
Sel riski başta olmak üzere, çığ ve taşkın ihtimalinin göz önünde bulundurulduğu bildirilen açıklamada, 20 Mart Çarşamba günü il genelinde yüksek öğretim kurumları hariç, kreş, anaokulları, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, Halk Eğitimi ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.
BİRÇOK KENT İÇİN KAR UYARISI!
Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre yarın sabah saatlerinden itibaren yurdun doğu kesiminde kar yağışı bekleniyor. Ege Denizi'nde fırtına, Hatay'da ise kuvvetli sağanak yağışa karşı da dikkat uyarısında bulunuldu. Meteoroloji'den 3 kent için "turuncu", 6 il için de "sarı" alarm verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın gece ve sabah saatlerinde etkili olması beklenen yağışların Hakkari, Bitlis, Muş ve Ağrı ile Van'ın kuzey, Siirt ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
TİPİ VE ÇIĞ UYARISINDA BULUNULDU
AA'da yer alan habere göre kuvvetli kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve don, kuvvetli rüzgar ve tipi, yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
SEL VE TAŞKIN UYARISI
Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.