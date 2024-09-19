Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül faiz kararı açıklandı. Fatih Karahan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), piyasanın beklentileriyle paralel doğrultuda olan bir karara imza attı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, faiz oranı sabit mi kaldı, düştü mü? İşte, detaylar...